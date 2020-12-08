Трамп сьогодні оголосить указ про поширення коронавірусної вакцини

Чинний президент США Дональд Трамп планує в вівторок підписати указ про розподіл американської вакцини від COVID-19 передусім серед жителів США, й лише потім розпочати її постачання в інші країни.

Про це, як пише The Hill, заявив у понеділок під час телефонного брифінгу високопоставлений представник адміністрації Трампа, повідомляє Укрінформ.

"Указ запевнить американське населення, що ми ставимо Америку на перше місце, аби гарантувати (жителям США – ред.), що вони отримають доступ до вакцини", - заявив чиновник.

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Документ серед іншого визначатиме порядок дій уряду США щодо надання допомоги іноземним країнам після проведення вакцинації в Сполучених Штатах.

"Як тільки ми забезпечимо можливість задовольнити потреби американського народу, в інтересах Сполучених Штатів полягатиме сприяння міжнародному доступу до вакцин проти COVID-19", - сказав посадовець.

У цьому зв’язку він зауважив, що експорт вакцини зі США можливий наприкінці весни — початку літа наступного року.

Як повідомлялося раніше, американська компанія Moderna, а також Pfizer спільно з BioNTech подали регулятору США заявки на використання своєї вакцини в Сполучених Штатах.