США посилили санкції проти ключових промислових організацій Ірану

Офіційний Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти трьох ключових промислових організацій Ірану в морській, аерокосмічній та авіаційній сферах через виготовлення та продажі зброї.

Про це заявив Державний секретар США Майкл Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми вводимо санкції проти Іранської організації морської промисловості (MIO), Організації аерокосмічної промисловості (AIO) та Організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO) через їхню участь у діяльності, яка сприяє постачанню, продажу, передачі напряму чи опосередковано Ірану або з цієї країни зброї чи супутніх матеріалів», - заявив державний секретар США.

Помпео відзначив, що кожна із названих організацій забезпечує летальні озброєння для іранських військових, у тому числі, Корпусу стражів Ісламської революції, який був визнаний США як іноземна терористична організація. Ці озброєння включають штурмові катери, ракети та бойові безпілотники, що є «засобами іранського режиму для проведення глобальної терористичної кампанії».

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Як повідомляв Укрінформ, раніше проти іранських організацій MIO, AIO та IAIO були запроваджені обмеження через їхню роль у розповсюдженні зброї масового знищення