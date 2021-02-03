Штати очікують від Ірану перших кроків для переговорів щодо ядерної угоди

Офіційний Вашингтон очікує, що Тегеран повернеться до повного дотримання іранської ядерної угоди (JCPOA), й лише після цього США зможуть розпочати консультації про послаблення санкцій.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується JCPOA, ми готові йти дипломатичним шляхом, якщо Іран відновить повне дотримання цієї угоди», - зауважив Прайс.

Він пояснив, що передусім США вестимуть тісні консультації із союзниками та партнерами, які адміністрація Байдена вже розпочала. При цьому, враховується також позиція Конгресу США.

Тим часом представник Держдепартаменту підкреслив, що нова адміністрація не проводила жодних консультації з Іраном.

«Я не очікую, що ми їх почнемо проводити до того, як (Іран – ред.) не зробить ці початкові кроки (щодо повного дотримання JCPOA – ред.)», - наголосив Прайс.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Білий дім заявив, що нова адміністрація налаштована на повернення Ірану до виконання ядерної угоди. Водночас іранська сторона також висловила зацікавлення щодо відновлення участі США в JCPOA. Однак у Вашингтоні висловили намір розширити вимоги до Тегерана, у тому числі в контексті припинення його програми балістичних ракет і дестабілізації обстановки в регіоні.