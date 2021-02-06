Литва не вакцинуватиме своїх громадян російським

Литва не вакцинуватиме своїх громадян російським "Спутником V"

Укрінформ
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон заявила, що в країні не планують використовувати російську вакцину від COVID-19 "Спутник V".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

"Ні, не плануємо, оскільки ця вакцина не зареєстрована в жодній країні Євросоюзу. Європейське агентство лікарських засобів її не оцінює, таким буде коментар", - сказала Шимон журналістам.

На питання, чи закуповуватиме Литва цю вакцину, якщо її зареєструють в ЄС, Шимон відповіла, що не може керуватися припущеннями.

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"Європейське агентство лікарських засобів вирішує, яку вакцину зареєструвати, а не пан Боррель. Більше коментарів на цю тему не буде, "Спутник"- не та вакцина, яку ми включили в наш портфель для вакцинації", - сказала вона.

Як повідомлялося, 5 лютого Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом у Москві, висловив надію на те, що російська вакцина від COVID-19 найближчим часом використовуватиметься в усьому ЄС і що "Спутник V" - "хороша вакцина для всього людства".

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У Росії вакцину було зареєстровано у серпні 2020 року, багато країн цікавляться її закупівлями.

ЄС підписав шість договорів про придбання 2 млрд доз вакцини різних виробників, але поки зареєстровано лише три варіанти. Поставки вакцини затягує процес виробництва.

Європейське агентство лікарських засобів ще не отримувало заявки на реєстрацію вакцини "Спутник V".

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