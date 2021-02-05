Україна може використати вакцинацію в ОРДЛО як доказ контролю з боку Росії - Резніков

Вакцинація Росією жителів тимчасово окупованих територій України без згоди на це української влади є порушенням українських законів. Цим російська влада вкотре підтвердить наявність контролю над ОРДЛО, що згодом буде використано Києвом у міжнародних судах.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

“У будь-якому разі, якщо російська влада на українській території без нашої згоди проводить якісь випробування на людях невідомої і несертифікованої в нас вакцини, це є порушенням українських законів. Вони наражають населення України на ризик і нестимуть за це відповідальність. Але головне, що таким чином вони ще раз підтверджують наявність контролю з боку Росії на цих окупованих територіях. І цим ми обов’язково скористаємося в усіх міжнародних судових інстанціях”,- підкреслив Резніков.

Як відомо, у так званих ЛНР і ДНР 1 лютого заявили про початок масової вакцинації від коронавірусу місцевого населення. Щеплення робитимуть російським препаратом «Спутник V», який завезли з Росії в рамках надання “гуманітарної допомоги”. Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія постачатиме свою вакцину в ОРДЛО.