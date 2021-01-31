У Москві відхрестилися від поставок вакцини «Спутник V» в ОРДЛО

Російська структура, що відповідає за поширення вакцини "Спутник V", спростувала інформацію про можливе постачання препарату в окуповані райони Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.

Представник Російського фонду прямих інвестицій повідомив агентству, що РФПІ не постачає вакцину від коронавірусу до ОРДЛО.

"РФПІ не провадить постачання вакцини "Спутник V" в Донецьк і Луганськ. У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність таких поставок", - повідомили у фонді.

Раніше представник "ЛНР" в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник написав у Телеграмі, ніби "республіка" планує отримати до кінця січня 65 тис. доз російської COVID-вакцини.

Крім того, за його словами, "ДНР" отримає 80 тис. доз "Спутника V".

Як повідомлялося, російську вакцину від коронавірусної інфекції "Спутник V" розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї. Засіб було схвалено міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумнів у дієвості цієї вакцини.