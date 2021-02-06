Глава МЗС Британії пояснив, чому РФ вислала європейських дипломатів
Як передає Укрінформ, про це Домінік Рааб написав на своїй сторінці у Твіттері.
«Висилка німецького, польського та шведського дипломатів з Росії за те, що вони просто робили свою роботу, є грубою спробою відволікти від переслідування Росією опозиційних лідерів, протестувальників та журналістів», - підкреслив Рааб.
Він висловив солідарність з «європейськими друзями» через ці невиправдані дії.
«Це остання з серії дій після отруєння Навального, що свідчить про те, що російський уряд відвертається від міжнародного права» – зазначив британський міністр.
Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами non grata дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала висилку «несправедливою» і далекою від принципів правової держави.
МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами, і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.