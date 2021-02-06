Глава МЗС Британії пояснив, чому РФ вислала європейських дипломатів

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що шляхом висилки європейських дипломатів із Москви Російська Федерація намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від переслідувань опозиції.

Як передає Укрінформ, про це Домінік Рааб написав на своїй сторінці у Твіттері.

«Висилка німецького, польського та шведського дипломатів з Росії за те, що вони просто робили свою роботу, є грубою спробою відволікти від переслідування Росією опозиційних лідерів, протестувальників та журналістів», - підкреслив Рааб.

Він висловив солідарність з «європейськими друзями» через ці невиправдані дії.

«Це остання з серії дій після отруєння Навального, що свідчить про те, що російський уряд відвертається від міжнародного права» – зазначив британський міністр.

Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами non grata дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала висилку «несправедливою» і далекою від принципів правової держави.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами, і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.