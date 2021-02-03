Земля додатково «нагрілася» за час пандемії

Очищення повітря у світі, що стало одним із наслідків пандемії COVID-19 та зниження ділової активності, спричинило додаткове нагрівання поверхні Землі у минулому році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

За даними науковців із Національного центру атмосферних досліджень США (NCAR), саме зменшення соціальної активності та збільшення локдаунів, введених в результаті пандемії коронавірусу, призвели до додаткового нагрівання поверхні Землі у 2020 році.

Зазначається, що впродовж короткого часу середня температура у деяких місцях на сході США, Росії та Китаю була більшою на 0,3-0,37 градусів Цельсія. Це пов’язано з меншою кількістю сажі та сульфатних частинок від вихлопних газів та вугілля, яке зазвичай тимчасово охолоджує атмосферу, відбиває сонячне тепло.

Загалом минулого року на планеті було приблизно на 0,03 градуса Цельсія тепліше, оскільки в повітрі було менше охолоджуючих аерозолів.

«Чисте повітря потроху нагріває планету, але вбиває набагато менше людей ніж забруднення повітря», - заявив науковець з NCAR Андрю Геттелман.

Як повідомляв Укрінформ, за даними міжнародної групи дослідників, п'ятнадцять відсотків усіх смертей, спричинених COVID-19, можуть бути пов'язані з тривалим впливом забруднення повітря.