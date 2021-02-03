У турецькому Ізмірі - найбільші паводки за останні 26 років, є загиблі

У результаті паводків та селей на заході Туреччини, в Ізмірі, загинуло двоє людей та затоплено значні площі. Населення одного з районів міста евакуюють.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«Двоє осіб загинули в результаті повені в Ізмірі. Рішенням губернатора почалася евакуація мікрорайону Мендерес в районі Йенікьой», - повідомляє телеканал.

Паводки та селі в Ізмірі / Фото: hurriyet.com.tr

Повінь сталася в результаті значної кількості опадів, яка випала в регіоні. Останній раз такі паводки спостерігалися 26 років тому. Багато будинків та підприємств були затоплені. Деякі магазини вода заповнила до стелі.

Триває рятувальна операція.

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Через 100% заповнюваності водосховищ, комунальники розпочали контрольоване скидання води.

Через переповнення зрошувального ставка в районі Йенікьой у мікрорайоні Мендерес, було вирішено евакуювати мешканців цього мікрорайону.

Метеорологи попередили, що опади триватимуть, і жителям Ізміру не варто залишати свої домівки.