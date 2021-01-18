Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 81

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу та паводків у центральних регіонах Індонезії зросла до 96, ще близько 70 тисяч людей втратили дах над головою.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на Національне агентство надзвичайних ситуацій Індонезії пише Сіньхуа.

“81 людина загинула після того, як підземні поштовхи магнітудою 6,2 бала та афтершок силою 5,9 бала трапилися у провінції Західний Сулавесі в четвер й п’ятницю. Ще 15 людей були визнані загиблими у провінції Південний Калімантан унаслідок паводків”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що землетрус змусив 28 тисяч людей шукати притулку у 25 евакуаційних центрах, а паводки позбавили даху над головою ще 40 тисяч людей. Оцінка збитків досі триває, але вже відомо про п’ять зруйнованих шкіл й щонайменше 26 тисяч житлових приміщень.

“Остерігаючись поширення COVID-19 серед евакуйованих, їм проводитимуть швидкі тести, а притулки для переміщених людей будуть відділені один від одного”, - зазначає Сіньхуа.

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Нагадаємо: 15 січня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,2. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на північний захід від району Маджене, вогнище залягало на глибині 10 км.

Фото: AFP