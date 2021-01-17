В Афганістані стався потужний землетрус
Укрінформ
Сейсмологи зафіксували у суботу ввечері в Афганістані землетрус магнітудою 5,5.
Як передає Укрінформ, про це інформує сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Землетрус стався ввечері 16 січня.
Епіцентр землетрусу був розташований у 42 км на південь від населеного пункту Джурм у провінції Бадахшан на північному сході Афганістану.
Його осередок знаходився на глибині 185 км.
Дані про можливі жертви та руйнування не надходили.
Як повідомляв Укрінформ, в індонезійській провінції Західний Сулавесі щонайменше 56 людей загинули в результаті серії землетрусів.