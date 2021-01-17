В Афганістані стався потужний землетрус

Сейсмологи зафіксували у суботу ввечері в Афганістані землетрус магнітудою 5,5.

Як передає Укрінформ, про це інформує сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Землетрус стався ввечері 16 січня.

Епіцентр землетрусу був розташований у 42 км на південь від населеного пункту Джурм у провінції Бадахшан на північному сході Афганістану.

Його осередок знаходився на глибині 185 км.

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Дані про можливі жертви та руйнування не надходили.

Як повідомляв Укрінформ, в індонезійській провінції Західний Сулавесі щонайменше 56 людей загинули в результаті серії землетрусів.