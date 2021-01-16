В Індонезії після землетрусу зафіксували афтершок

На індонезійському острові Сулавесі стався повторний підземний поштовх після нещодавнього землетрусу, який забрав життя щонайменше 45 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

В Агентстві з пом'якшення наслідків стихійних лих країни повідомили, що поки що жертви афтершоку не зареєстровані, хоча вони можуть бути під завалами.

За даними агентства, понад 820 осіб отримали поранення і близько 15 тисяч евакуйовані. За словами очевидців, деякі жителі знайшли притулок у горах, а решта - в евакуаційних центрах.

Землетрус у п'ятницю, 15 січня, пошкодив понад 300 будинків і два готелі, зруйнувало лікарню і офіс губернатора області, де кілька людей опинилися в пастці.

Раніше повідомлялося про 42 жертв стихійного лиха.

Фото: BASARNAS