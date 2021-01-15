Інформації про постраждалих від землетрусу в Індонезії українців наразі немає - МЗС

Посольство України в Індонезії відкрило «гарячу лінію» для надання можливої допомоги українцям у зв’язку із потужним землетрусом, інформації про постраждалих співвітчизників наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову «гарячу» лінію: +62 8788 4890 918. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус силою 6,2 бала в п'ятницю вранці стався на індонезійському острові Сулавесі, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули та сотні дістали поранення.