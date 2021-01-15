Землетрус в Індонезії: семеро загиблих та сотні постраждалих

В результаті землетрусу на індонезійському острові Сулавесі щонайменше семеро людей загинули та сотні отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС .

Землетрус силою 6,2 бала в п'ятницю вранці стався всього через кілька годин після більш раннього, меншого землетрусу.

Епіцентр землетрусу знаходився в шести кілометрах на північний схід від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.

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Попередження про цунамі не надходило. Однак місцева влада попередила, що за двома основними землетрусами можуть виникнути сильні підземні поштовхи та що вони все ще можуть викликати цунамі.

Як зазначається, більше десятка пацієнтів і медиків опинилися в пастці під уламками лікарні, що постраждала в результаті землетрусу.

Індонезія відома низкою руйнівних землетрусів і цунамі. В результаті землетрусу на Сулавесі у 2018 році загинуло понад 2000 осіб.

Фото: Xinhua