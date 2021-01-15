Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 42

Кількість людей, що загинули внаслідок потужного землетрусу в Індонезії, досягла 42, сотні осіб зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

За словами рятувальників, близько шестисот людей постраждали внаслідок стихійного лиха, понад двісті з них мають серйозні травми. Також велика кількість людей опинилася під завалами.

Як раніше передавав Укрінформ, від землетрусу зруйновано десятки будинків, у тому числі дві лікарні та адміністративна будівля офісу губернатора. Близько двох тисяч людей опинилися без житла.

Землетрус силою 6,2 бала в п'ятницю вранці стався всього через кілька годин після більш раннього і меншої сили землетрусу.

Епіцентр знаходився за шість кілометрів на північний схід від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.

Індонезія відома низкою руйнівних землетрусів і цунамі. В результаті землетрусу на Сулавесі у 2018 році загинули понад 2 000 осіб.

Україна вже висловила Індонезії співчуття у зв’язку з цим стихійним лихом.

«Глибоко засмучений загибеллю людей і шкодою, заподіяною трагічним землетрусом в Індонезії 15 січня. Мої думки разом з усіма, хто постраждав від цього жахливого стихійного лиха. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Індонезією», - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттері.

Наприкінці грудня хвиля сильних землетрусів прокотилася в Хорватії в районі міст Петриня та Сісак. Підземні поштовхи фіксувалися протягом декількох днів. Тоді жертвами стали 7 осіб. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка. А місто Петриня зазнало колосальних руйнувань.

Фото: BASARNAS