Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 56

В індонезійській провінції Західний Сулавесі щонайменше 56 людей загинули в результаті серії землетрусів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих розповів, що кількість поранених становить 826 осіб. Він додав, що кошти екстреної допомоги продовжують надходити до постраждалих, які перебувають в декількох евакуаційних центрах.

У постраждалому регіоні відновили роботу електрики та функціонування головної дороги, яка була пошкоджена в результаті підземних поштовхів.

Читайте також: В Індонезії після землетрусу зафіксували афтершок

Також зазначено, що в Західному Сулавесі продовжують відбуватися афтершоки. Всього їх зафіксували 28.

Нагадаємо: 15 січня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,2. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на північний захід від району Маджене, вогнище залягало на глибині 10 км.

Фото: Timur Matahari / AFP