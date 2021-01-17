Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 56
Про це передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих розповів, що кількість поранених становить 826 осіб. Він додав, що кошти екстреної допомоги продовжують надходити до постраждалих, які перебувають в декількох евакуаційних центрах.
У постраждалому регіоні відновили роботу електрики та функціонування головної дороги, яка була пошкоджена в результаті підземних поштовхів.
Також зазначено, що в Західному Сулавесі продовжують відбуватися афтершоки. Всього їх зафіксували 28.
Нагадаємо: 15 січня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,2. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на північний захід від району Маджене, вогнище залягало на глибині 10 км.
Фото: Timur Matahari / AFP