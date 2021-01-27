Понад 60% жителів планети вважають зміни клімату «надзвичайною ситуацією»

Понад 60% людей у світі переконані, зміни клімату становлять серйозну загрозу для всього людства та є справжньою «надзвичайною ситуацією».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах дослідження, проведеного фахівцями Програми розвитку ООН (ПРООН) разом із експертами з Оксфордського університету.

Результати дослідження показали, що 64% ​​опитаних вважають зміну клімату «глобальною надзвичайною ситуацією», навіть незважаючи на нинішню пандемію COVID-19.

Найчастіше респонденти виступали за розширення кліматичної політики держав. Наприклад, у 8 з 10 досліджуваних країн з найвищими рівнями викидів, що припадають на енергетичний сектор, більшість опитаних висловилися на підтримку переходу до відновлюваних джерел енергії. А 9 із 10 держав з найбільш урбанізованих населенням виступили за активне використання екологічно чистого транспорту, в тому числі електромобілів, автобусів і велосипедів.

Фахівці виявили прямий взаємозв’язок між рівнем освіти учасників дослідження і їх бажанням впоратися з кліматичною кризою.

Водночас молоді люди віком до 18 років більше, ніж особи старшого віку, схильні вважати, що кліматичні зміни є серйозною проблемою для людства.

«Результати опитування ясно показують, що термінові заходи по боротьбі зі зміною клімату користуються широкою підтримкою людей у ​​всьому світі, незалежно від національності, віку, статі та рівня освіти», — зазначив адміністратор ПРООН Ахім Штайнер.

Як підкреслюється в дослідженні, найпопулярнішими з них стали збереження лісів і земель, активний перехід до використання сонячної, вітрової та відновлюваної енергії, впровадження екологічно безпечних методів ведення сільського господарства, а також збільшення інвестицій в «зелені» підприємства і робочі місця.

Це дослідження стало найбільшим в історії опитуванням громадської думки про вплив кліматичних змін на глобальні світові процеси. Зазначається, що участь у ньому взяли близько 1,2 мільйона осіб із 50 різних держав.