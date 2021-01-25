Європейський центральний банк створює Центр з питань зміни клімату - Лагард

Європейський центральний банк (ЄЦБ) працює над створенням центру з питань зміни клімату.

Про це заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Зараз ми запускаємо новий центр зі зміни клімату, щоб більш ефективно об'єднати різні знання і напрямки роботи з питань клімату в усьому банку», - сказала Лагард.

Зазначається, що це допоможе координувати плани банку, як включити питання клімату в грошово-кредитну політику і банківський нагляд.

«Така структура, як Центр з питань зміни клімату, потрібна нам, щоб терміново і рішуче зайнятися цією проблемою», - додала Лагард.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 по 29 січня проходить "Давоський тиждень" - п'ятиденна зустріч політичних і ділових лідерів з усього світу в режимі онлайн.

Онлайн-дискусія "Давоський порядок" буде присвячена пандемії коронавірусу, зміні клімату та іншим загальносвітовим проблемам.