Сьогодні починається «Давоський тиждень»

"Давоський тиждень" - п'ятиденна зустріч політичних і ділових лідерів з усього світу - почнеться в понеділок, 25 січня, в режимі онлайн напередодні відкладеної в цьому році зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Онлайн-дискусія "Давоський порядок" буде присвячена пандемії коронавірусу, зміні клімату та іншим загальносвітовим проблемам.

Серед учасників будуть канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Японії Суга Йошіхіде, президент Південної Кореї Мун Чже Ін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, прем'єр Сінгапуру Лі Сянь Лун, президент ПАР Матамела Сіріл Рамафоса, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, глава МВФ Крісталіна Георгієва, Генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

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На думку експертів, міжнародне співробітництво є ключовою умовою як для перебудови постраждалої від коронавірусу світової економіки, так і для досягнення суспільства з нейтральним рівнем емісії вуглекислого газу.

Як повідомляв Укрінформ, організатори Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) перенесли захід зі Швейцарії в Сінгапур через пандемію.

На самому заході, який пройде з 13 по 16 травня 2021 року, будуть також присутні гості.

«Давоський тиждень» пройде з 25 по 29 січня 2021 року у віртуальному форматі.

Організатори очікують, що в 2022 році Давоський форум повернеться до Швейцарії.