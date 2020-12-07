Давоський форум через коронавірус перенесли до Сінгапуру

Організатори Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) перенесли захід зі Швейцарії до Сінгапуру через пандемію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про повідомляється на сайті ВЕФ.

На самому заході, який відбудеться з 13 по 16 травня 2021 року, будуть також присутні гості.

«Спеціальний щорічний захід у 2021 році буде місцем для зустрічей лідерів бізнесу, уряду та громадянського суспільства вперше після початку глобальної пандемії. Співпраця між державою та приватним бізнесом потрібна більше ніж будь-коли небудь для відновлення довіри та для усунення розбіжностей, які виникли в 2020 році», - заявив засновник ВЕФ Клаус Шваб.

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Організатори додали, що рішення було ухвалене, зокрема, з огляду на безпеку відвідувачів форуму.

Зазначається, що «Давоський тиждень» відбудеться з 25 по 29 січня 2021 року у віртуальному форматі.

Організатори очікують, що у 2022 році Давоський форум повернеться до Швейцарії.

Минулого тижня Bloomberg повідомило, що організатори Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) провели попередні перемовини з сінгапурськими чиновниками щодо перенесення заходу до азійської країни.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) щороку у січні проходить у швейцарському Давосі. У 2021 році цей захід попередньо планували перенести до міста Люцерн через пандемію.

Фото: World Economic Forum