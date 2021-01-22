Маск обіцяє $100 мільйонів за винахід найкращої технології проти змін клімату

Американський підприємець Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceХ, пожертвує $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію вловлювання вуглекислого газу.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Я жертвую $100 млн на приз за кращу технологію вловлювання вуглекислого газу», - повідомив Маск.

Він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції наступного тижня.

Під вловлюванням і зберіганням вуглецю мається на увазі процес, що включає відділення вуглекислого газу (СО2) від промислових і енергетичних джерел і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Метою цього процесу є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Маск пожертвував мільйон доларів на кампанію з висадження дерев #TeamTrees, започатковану популярним ютубером MrBeast.