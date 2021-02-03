Прем’єри Британії й Канади закликали Росію негайно звільнити Навального

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав "чистим боягузтвом" рішення російського суду у справі опозиціонера Олексія Навального.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Рішення Олексія Навального повернутися до Росії після отруєння було справді сміливим і безкорисливим вчинком. На відміну від цього, сьогоднішнє рішення було чистим боягузтвом і не відповідає найосновнішим стандартам справедливості. Олексія Навального повинні негайно звільнити", - наголосив Джонсон.

Канадський прем’єр Джастін Трюдо також засудив рішення про ув’язнення російського опозиціонера та закликав до його негайного звільнення.

"Канада рішуче засуджує російське ув'язнення Олексія Навального. Ми закликаємо до його негайного звільнення, а також звільнення мирних протестувальників та журналістів, які були затримані протягом останніх тижнів. Системою правосуддя ніколи не можна зловживати в політичних цілях", - написав Трюдо у Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, Симоновський суд Москви 2 лютого на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Читайте також: Латвія вимагає звільнення Навального і запровадження санкцій ЄС проти Росії

Поліція, за даними «ОВД-Инфо», затримала понад 300 осіб, які прийшли 2 лютого до будівлі суду, щоб підтримати Навального.

Читайте також: Варшава закликає Кремль звільнити Навального і припинити репресії

Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.