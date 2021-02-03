Латвія вимагає звільнення Навального і запровадження санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс назвав заміну російському опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну на реальний порушенням законності та вимагає його звільнення і запровадження санкцій ЄС проти Росії.

Як передає Укрінформ, про це глава латвійського МЗС написав у Твіттері.

«Рішення відправити Олексія Навального у в'язницю - це цинізм і порушення законності та міжнародних зобов'язань російською владою. Вимагаємо його негайного звільнення. ЄС має запровадити санкції проти відповідальних осіб, Рада Європи - відреагувати на порушення рішення ЄСПЛ», - написав Рінкевічс.

Решение отправить Алексея Навального в тюрьму- это цинизм и нарушение законности и международных обязательств Российскими властями. Требуем его незамедлительного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 2, 2021

Як повідомлялося, сьогодні, 2 лютого, Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців), тобто 2 роки 8 місяців.

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Російська прокуратура підтримала вимогу Федеральної служби виконання покарань, адвокати Навального і він сам виступали проти.

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцеперебування.

Поліція, за даними «ОВД-Инфо», затримала більш як 300 осіб, які прийшли до будинку суду, щоб підтримати Навального.

Перед засіданням Симоновського районного суду на виїзному засіданні в Мосміськсуді стало відомо про заміну судді, яка розглядатиме справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталя Репнікова. Голова райсуду подав у відставку.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.