Меркель вимагає звільнити Навального: Вирок далекий від верховенства права

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному таким, який не відповідає принципам правової держави та вимагає його негайного звільнення.

Про це написав у своєму Twitter речник глави уряду Штеффен Зайберт.

«Вирок Олексію Навальному є далеким від верховенства права. Навальний має бути негайно звільнений», - йдеться у дописі.

Канцлер також підкреслив, що насильство проти мирних демонстрантів має припинитися.

Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören." — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

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Як повідомлялось, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний. Навального засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). Поліція, за даними «ОВД-Инфо», затримала більш як 300 осіб, які прийшли до будинку суду, щоб підтримати Навального.

Опозиціонера було затримано 17 січня відразу після повернення до Москви з Берліна, де він проходив курс лікування та реабілітації після труєння його речовиною групи «Новічок». Під час. Перебування в німецькій столиці з Навальним у клініці «Шаріте» зустрілася Ангела Меркель.