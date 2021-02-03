Меркель вимагає звільнити Навального: Вирок далекий від верховенства права

Меркель вимагає звільнити Навального: Вирок далекий від верховенства права

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному таким, який не відповідає принципам правової держави та вимагає його негайного звільнення.

Про це написав у своєму Twitter речник глави уряду Штеффен Зайберт.

«Вирок Олексію Навальному є далеким від верховенства права. Навальний має бути негайно звільнений», - йдеться у дописі.

Канцлер також підкреслив, що насильство проти мирних демонстрантів має припинитися.

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Як повідомлялось, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний. Навального засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). Поліція, за даними «ОВД-Инфо», затримала більш як 300 осіб, які прийшли до будинку суду, щоб підтримати Навального.

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Опозиціонера було затримано 17 січня відразу після повернення до Москви з Берліна, де він проходив курс лікування та реабілітації після труєння його речовиною групи «Новічок». Під час. Перебування в німецькій столиці з Навальним у клініці «Шаріте» зустрілася Ангела Меркель.

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