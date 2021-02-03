Варшава закликає Кремль звільнити Навального і припинити репресії

Судовий процес проти російського опозиціонера Олексія Навального є політичним. Російська влада повинна звільнити опозиціонера і припинити репресії проти його прихильників.

Про це написав у Твіттері російською й англійськими мовами глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

«Олексій Навальний став жертвою політичного процесу, який повністю суперечить елементарним принципам законності. Закликаю російську владу звільнити опозиціонера і припинити репресії проти його прихильників»,- написав Рау.

Як інформувало агентство, Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Поліція, за даними «ОВД-Инфо», затримала більш як 300 осіб, які прийшли до будинку суду, щоб підтримати Навального.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи «Новічок» наприкінці серпня минулого року.

Фото: ЕРА