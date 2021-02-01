Польща послабила карантин - відкрили торговельні центри і музеї

У Польщі з 1 лютого відновили роботу магазини у торговельних центрах, музеї та мистецькі галереї. Крім того, скасовано так звану годину пенсіонера, в рамках якої з 10-ї до 12-ї години магазини та аптеки могли відвідувати лише особи пенсійного віку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Про плани відновити роботу ТЦ, музеїв та мистецьких галерей з жорстким санітарно-епідемічним режимом у минулий четвер заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський. Він зазначив, що музеї та галереї працюватимуть за умови перебування в них 1 людини на 15 кв. метрів.

Водночас усі інші обмеження у Польщі продовжено до 14 лютого. Йдеться про дистанційне навчання для учнів старших класів шкіл, заборону масових зустрічей у групах більших ніж п’ять осіб, роботи ресторанів, готелів, фітнес-центрів та функціонування гірськолижних спусків.

У понеділок Недзельський в ефірі радіо RMF повідомив, що навчання учнів старших класів шкіл буде відновлено не раніше кінця лютого – початку березня цього року. Він нагадав, що упродовж другого тижня лютого буде проведене повторне загальне тестування на COVID-19 серед вчителів молодших класів.

Як відомо, в середині січня у Польщі було протестовано 134 тис. вчителів молодших класів шкіл, інфікованих серед яких було 2%.

За минулу добу в Польщі зафіксовано найменше від початку жовтня минулого року випадків інфікування COVID-19 – 2503, померли 42 особи. Загалом, у Польщі від початку пандемії інфікувалося вже понад 1,5 млн осіб, більше як 37,2 тис. померли.

Станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже близько 1,2 млн людей. До кінця першого кварталу у РП планують вакцинувати не менше 3 млн людей.

Фото: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN