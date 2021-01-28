Польща закупила 85 мільйонів доз COVID-вакцини

На цей момент Польща закупила 85 млн доз вакцини, водночас відмовившись від 15 млн доз, термін постачання яких був розрахований на кінець 2021 або початок 2022 року.

Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє Укрінформ з посиланням на радіо ZET.

“Ми підписали контракти на 85 млн доз вакцини, що дозволить вакцинувати 50 млн осіб. Загальної кількості вакцини, яку ми замовили, вистачить на більшу кількість людей, ніж є поляків (понад 38 млн – ред.), тому кожний може бути у безпеці”,- заявив Недзельський.

За його словами, близько 50 млн замовлених доз вакцини виробництва компаній Pfizer i Moderna.

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Водночас він визнав, що Польща відмовилася від купівлі ще 15 млн вакцини компаній Pfizer i Modernа, оскільки уряд вже замовив вакцину для потреб суспільства, а терміни постачання цих партій були розрахованими на кінець цього року чи початок наступного.

Як відомо, станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже понад 905 тис. осіб. Щеплення медичного персоналу у Польщі розпочалося 27 грудня, а осіб старшого віку (понад 70 років) – з 25 січня. До кінця першого кварталу у Польщі планують вакцинувати понад 3 млн людей.

Від початку пандемії у Польщі інфікувалося коронавірусом майже 1,5 млн людей, понад 36 тис. померли.