Польща закупила 85 мільйонів доз COVID-вакцини
Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє Укрінформ з посиланням на радіо ZET.
“Ми підписали контракти на 85 млн доз вакцини, що дозволить вакцинувати 50 млн осіб. Загальної кількості вакцини, яку ми замовили, вистачить на більшу кількість людей, ніж є поляків (понад 38 млн – ред.), тому кожний може бути у безпеці”,- заявив Недзельський.
За його словами, близько 50 млн замовлених доз вакцини виробництва компаній Pfizer i Moderna.
Водночас він визнав, що Польща відмовилася від купівлі ще 15 млн вакцини компаній Pfizer i Modernа, оскільки уряд вже замовив вакцину для потреб суспільства, а терміни постачання цих партій були розрахованими на кінець цього року чи початок наступного.
Як відомо, станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже понад 905 тис. осіб. Щеплення медичного персоналу у Польщі розпочалося 27 грудня, а осіб старшого віку (понад 70 років) – з 25 січня. До кінця першого кварталу у Польщі планують вакцинувати понад 3 млн людей.
Від початку пандемії у Польщі інфікувалося коронавірусом майже 1,5 млн людей, понад 36 тис. померли.