Польща відряджає 200 медиків для допомоги Словаччині у тестуванні на COVID-19

Польща направить 200 медиків для допомоги Словаччині у проведенні загального тестування населення країни на COVID-19, яке триває з 18 до 27 січня.

Про це написав у Твіттері глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

“200 польських лікарів і представників медичних служб поїдуть до Словаччини, де поможуть у процесі тестування на COVID-19”, - повідомив Моравецький.

200 polskich lekarzy i przedstawicieli służb medycznych pojedzie na Słowację, gdzie pomogą w procesie testów na COVID. Cieszę się, że możemy pomagać naszym przyjaciołom ze Słowacji i z UE. Bo dobro powraca!

🇵🇱🤝🇸🇰https://t.co/q1R8EBC2m1 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 19, 2021

Уряд Словаччини у неділю вирішив продовжити обмеження на вихід із дому до 7 лютого. Після завершення загального тестування на COVID-19 у країні, населення якої становить 5,5 млн, з 27 січня діятимуть певні обмеження для тих, хто не здасть тест на коронавірус.

Читайте також: Словаччина знову протестує все населення на наявність коронавірусу

Зокрема, без довідки про тестування людина не зможе вийти на роботу, на тривалу прогулянку, виїхати закордон. Допускатиметься лише візит до лікаря, здійснення покупок у продуктовому магазині та прогулянка із домашніми тваринами. Ці обмеження стосуватимуться осіб віком від 15 до 65 років.

Словаччина вдруге проводить загальне тестування населення на COVID-19. Наприкінці жовтня – на початку листопада було перевірено 3,6 млн людей. Інфікування виявили в 38 тисяч осіб.