Словаччина знову протестує все населення на наявність коронавірусу

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус для свого населення, кількість якого близько 5,5 мільйона осіб.

Про це пише Укрінформ із посиланням на DW.

"Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус, а з 26 січня по 7 лютого посилює заборона на вихід з дому: на роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус. У жовтні-листопаді 2020 року Словаччини вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років, пише dpa. Всього в країні живуть близько 5,5 млн осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 26 січня по 7 лютого влада країни посилює заборону на вихід з будинку: на роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо: у жовтні-листопаді 2020 року Словаччині вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років.