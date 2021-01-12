Прикордонники нагадали про карантин, що діє в Угорщині та Словаччині

Держприкордонслужба попереджає українських громадян, які планують поїздки до Угорщини та Словаччини, про карантинні обмеження у цих країнах у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ з посиланням на ДПСУ, комендантська година на території Угорщини діє з 21:00 до 06:00 (за київським часом). Обмеження в’їзду на територію Словаччини діє з 20:00 до 08:00 (за київським часом).

На час дії комендантської години в'їзд в Угорщину дозволяється виключно особам, які прямують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).

Обмеження комендантської години не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. Такі особи обов’язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Обмеження в’їзду на територію Словаччини діє з 20:00 до 08:00 (за київським часом). Пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Вишнє Нємецке» (з українського боку – «Ужгород») здійснюється лише з 08:00 до 20:00 (за київським часом).

Пункт пропуску «Великий Березний» працює без обмежень. При цьому особи, що прямують у Словаччину, повинні мати документи, які підтверджують право на тимчасове проживання або працевлаштування у цій країні. А ті громадяни, які прямують через територію Словаччини транзитом і мають документи, які це підтверджують, пропускаються цілодобово.

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення.

За даними Worldometer, у світі виявлено 91,277,750 випадки COVID-19, зокрема 1,951,935 летальні, одужали 65,252,981 особа.

Фото: TASR/Henrich Mišovič