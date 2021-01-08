Австрія вводить прикордонний контроль зі Словаччиною та Чехією через COVID-19

Австрія запроваджує з 9 січня прикордонний контроль з сусідніми Словаччиною та Чехією з огляду на стрімке поширення коронавірусної інфекції у цих країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ORF посиланням на главу австрійського МВС Карла Негаммера.

«Австрія з півночі здійснюватиме контроль на кордонах з Чехією та Словаччиною через велику кількість заражень в обох сусідніх країнах. Менші пункти перетину кордону будуть закриті, а на зміну мобільному контролю прийде стаціонарний», - йдеться у повідомленні.

Згідно з діючими з 19 грудня правилами в'їзду в Австрії, усі, хто в’їжджає у республіку з країн з високим рівнем поширення COVID-19, повинні відправлятися на обов’язковий 10-денний карантин. У випадку відмови підписання відповідного документа із зобов’язанням перебувати під карантином у в'їзді може бути відмовлено.

При цьому наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 при в’їзді в Австрію не звільняє від необхідності перебування на карантині, як це було раніше. Лише після п’ятого дня перебування на карантині можна буде за свої кошти пройти тест на коронавірус – тепер вже не лише ПЛР-тест, а й швидкий (та дешевший) тест на антиген. У випадку негативного результату домашній карантин достроково скасовується.

Обмеження, зокрема, не стосується осіб, що в’їжджають та виїжджають в країну в рамках маятникової міграції (щонайменше раз на місяць) у професійних чи сімейних цілях. Водночас такі люди мають надати підтвердження, що, наприклад, їх роботодавець знаходиться в Австрії.

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Згідно з даними сайту Worldometers, в Чехії наразі найбільший у світі, після Росії, темп поширення коронавірусної інфекції: за минулу добу майже 15 тис. нових випадків зараження. У Словаччині за добу було майже 3 тис. випадків нових інфікувань. У самій Австрії – 2 тис. нових інфікованих за минулу добу.