Польща замовила у Pfizer додаткові 25 мільйонів доз вакцини

Польща додатково замовила у компанії Pfizer 25 млн доз вакцини, яких має бути доставлено упродовж року.

Про це заявив у четвер глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ із посиланням на TVN24.

“Упродовж року, крім стандартного контракту з компанією Pfizer, ми задекларували бажання купити додатково близько 25 млн доз вакцини. Попередньо, 10 млн з цієї партії має бути поставлено до Польщі в першому півріччі, а 15 млн – у другому”, - повідомив Недзельський.

Він пояснив, що з додаткових 300 млн доз вакцини, які зараз замовляє ЄС, Польща купила стільки, скільки їй дозволяє розподіл за кількістю населення: населення Польщі становить 8,4% від загальної кількості жителів Євросоюзу.

Глава МОЗ зазначив, що разом з додатковими 25 млн доз вакцини Польща матиме загалом понад 80 млн, що дозволить зробити щеплення більше 40 млн жителям Польщі. Він звернув увагу, що Варшава замовила вакцини більше, ніж має дорослого населення.

Станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже близько 600 тис. людей.

За минулу добу, 20 січня, у Польщі виявлено 7 152 нові випадки інфікування COVID-19, померли 419 осіб.

Загалом, від початку пандемії у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 34,5 тис.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 21 січня зафіксовано 97 309 892 випадки COVID-19, зокрема 2 083 326 – летальних, одужали 69 851 616 осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ