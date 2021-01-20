У Польщі вчителів молодших класів повторно перевірять на COVID-19
Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.
“Ми провели тестування серед учителів, яке на 134 тисяч осіб виявило майже 3 тисячі позитивних випадків.. Це приблизно 2% від загальної кількості. Ми хочемо повторити це тестування приблизно через два тижні, на початку лютого”, - повідомив Недзельський.
Він додав, що на підставі цього тестування вирішуватиметься питання подальшої організації навчального процесу.
Як повідомлялося, з 18 січня у Польщі до шкіл повернулися учні 1-3 класів середніх шкіл. Водночас дистанційне навчання у старших класах продовжено до 31 січня.
У Польщі за минулу добу зафіксовано 4835 нових випадків інфікування COVID-19, померла 291 особа. Загальна кількість інфікованих від початку епідемії перевищує 1,4 млн, померли понад 33,6 тис. осіб.
За останніми даними, у Польщі вакциновано вже майже півмільйона осіб - здебільшого медиків.
Фото: РАР/Adam Warzawa