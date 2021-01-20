У Польщі вчителів молодших класів повторно перевірять на COVID-19

Влада Польщі планує на початку лютого повторно провести загальне тестування на коронавірус учителів молодших класів середніх шкіл.

Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми провели тестування серед учителів, яке на 134 тисяч осіб виявило майже 3 тисячі позитивних випадків.. Це приблизно 2% від загальної кількості. Ми хочемо повторити це тестування приблизно через два тижні, на початку лютого”, - повідомив Недзельський.

Він додав, що на підставі цього тестування вирішуватиметься питання подальшої організації навчального процесу.

Як повідомлялося, з 18 січня у Польщі до шкіл повернулися учні 1-3 класів середніх шкіл. Водночас дистанційне навчання у старших класах продовжено до 31 січня.

У Польщі за минулу добу зафіксовано 4835 нових випадків інфікування COVID-19, померла 291 особа. Загальна кількість інфікованих від початку епідемії перевищує 1,4 млн, померли понад 33,6 тис. осіб.

За останніми даними, у Польщі вакциновано вже майже півмільйона осіб - здебільшого медиків.

Фото: РАР/Adam Warzawa