У Польщі учні молодших класів повернулися до шкіл після карантину

Учні 1-3 класів загальноосвітніх шкіл Польщі повернулися до стаціонарного навчання, яке відбуватиметься у посилених санітарно-епідемічних умовах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед цим, протягом 11-15 січня, було проведено тестування на COVID-19 учителів молодших класів.

Загалом на наявність коронавірусу перевірили близько 134 тис. учителів молодших класів. За попередніми даними, позитивні результати тестів отримали понад 2,4 тис. освітян, що становить менш як 2%.

Навчання у молодших класах відбуватиметься у посилених санітарно-епідемічних умовах. Зокрема, процес організовано так, щоб учні різних класів не перетиналися. Відповідно, кожен учитель зможе вести навчання лише з одним класом.

Для старших школярів дистанційне навчання продовжили до 31 січня.

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За попередню добу, 17 січня, у Польщі підтверджено 6055 випадків COVID-19, 142 особи померли. Загалом від початку пандемії у країні інфікувалися 1,4 млн людей, померли понад 33 тис. хворих.

З 27 грудня в Польщі почалася вакцинація проти COVID-19. За останніми даними, щеплення отримали вже близько пів мільйона осіб - здебільшого медики.