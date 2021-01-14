Польща планує до квітня вакцинувати майже 3 мільйони осіб

Влада Польщі має намір до кінця березня вакцинувати від COVID-19 близько 3 млн громадян країни.

Про це заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу.

“З наявного графіка випливає, що до Польщі у першому кварталі буде доставлено понад 6 млн доз вакцини двох виробників: компаній Pfizer та Moderna. Завдяки цьому до кінця кварталу зможемо вакцинувати близько 3 млн осіб”, - сказав Дворчик.

За його словами, станом на 13 січня вакциновано близько 338 тис. поляків. До пунктів щеплень доставлено 483 тис. доз вакцини, 818 доз утилізовано. У 50 випадках зафіксовано побічні ефекти від застосування препарату.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі заявив, що з 15 січня на щеплення зможуть зареєструватися особи віком за 80 років, а з 22-го - ті, кому виповнилося 70. Вакцинація осіб пенсійного віку відбуватиметься з 25 січня.

Від початку епідемії COVID-19 інфікувалися понад 1,4 млн жителів Польщі, з них померли понад 32 тис. За минулу добу в країні підтверджено 9053 випадки зараження, у тому числі 481 летальний.

Фото: PAP