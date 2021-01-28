У Польщі вакцинували від COVID-19 вже понад мільйон людей

У Польщі за минулу добу вакцинували проти коронавірусу понад 60 тис. людей, відтак загальна кількість осіб із щепленням зросла до понад одного мільйона.

Про це інформує МОЗ Польщі у Твіттері, передає кореспондент Укрінформу.

Серед вакцинованих 850 тис. отримали перше щеплення, а 150 тис. осіб – друге, що звільнятиме їх від обов’язкового карантину у випадку контактів з інфікованими особами.

Загалом серед мільйона вакцинованих в 494 випадках зафіксовані побічні ефекти, в основному легкого перебігу. В одному випадку зареєстрована смерть 73-річної особи на другий день після щеплення. Санітарні служби Польщі перевіряють, чи летальний випадок безпосередньо пов'язаний із вакцинацією.

Наразі у Польщі утилізовано 2486 невикористаних доз вакцини.

За останню добу в Польщі зафіксовано понад 7,1 тис. випадків інфікування коронавірусом, 389 людей померли. З початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалося майже 1,5 млн осіб, померли понад 36,4 тис.

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