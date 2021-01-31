Держдеп засуджує жорстокість влади РФ для придушення протестів

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив придушення акцій протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального та жорсткі затримання їх учасників.

Як передає Укрінформ, про це Блінкен написав у Твітері.

«США засуджують постійне застосування російською владою жорсткої тактики проти мирних демонстрантів та журналістів другий тиждень поспіль. Ми вкотре закликаємо Росію звільнити затриманих за здійснення своїх прав людини, зокрема Олексія Навального», — йдеться у дописі держсекретаря США.

Як повідомлялося, 17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.