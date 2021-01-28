ПАРЄ підтвердила повноваження делегації Росії

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, попри їхні оскарження за ініціативи українських депутатів багатьма членами Асамблеї.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, дебати і голосування відповідної резолюції пройшли 28 січня, у завершальний день зимової пленарної сесії ПАРЄ.

За ратифікацію повноважень проголосувало 107 делегатів, 36 виступили проти та 24 утрималися.

«З огляду на продовження діалогу я пропоную, щоб Асамблея ратифікувала повноваження делегації Російської Федерації та повернулася до процесу оцінки прогресу, що буде викладено у моніторингові доповіді пізніше цього року», - висловив свою думку доповідач з цього питання австрійський політик Штефан Шеннак.

Він додав, що членство Росії у Раді Європи і продовження роботи делегації РФ у Парламентській асамблеї є важливими передумовами для захисту прав російських громадян, зокрема, у Європейському суді з прав людини.

«Коли було ухвалено рішення повернути російську делегацію до ПАРЄ, то очікувалося на досягнення певного прогресу з боку Росії, що вона змінить своє ставлення до прав людини. І нині ми запитуємо: де прогрес? Відповідь така: прогресу немає. Ситуація з правами людини в РФ неухильно погіршується. В організації, яка просуває права людини і утверджує верховенство права, не може бути місце для такої держави, яка скоює воєнні злочини, окупує території сусідів», - заявив віцепрезидент ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко.

Делегат з Литви Емануеліс Зінгеріс нагадав, що ПАРЄ ухвалила близько 20 резолюцій, за якими вимагає від РФ виконувати свої міжнародні зобов'язання. «Жодне з цих зобов'язань не було виконано. Тому є дуже серйозні підстави оскаржити повноваження російської делегації», - заявив литовський парламентарій.

Він також відзначив неприпустимість, коли конституція РФ дозволяє владі не виконувати рішення міжнародних судів, зокрема, ЄСПЛ.

У резолюції міститься багато критичних зауважень та висвітлюються негативні тенденції щодо порушення прав людини і принципів верховенства права в Росії, які мають негативний вплив на виконання країною міжнародних зобов'язань.

Йдеться про переслідування громадянського суспільства, політичну опозицію, журналістів; уведені російської владою обмеження відносно основоположних свобод, включаючи свободу зібрань, висловлювань та об'єднань.

ПАРЄ також закликала російську владу негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального та розпочати співпрацю з Організацією із заборони хімічної зброї щодо його отруєння.

Водночас парламентарії, які підтримали резолюцію, на тлі критики і визнання фактів порушення прав людини і міжнародного права Росією, висловлення глибоких занепокоєнь, відзначили необхідність продовження діалогу, як засобу подальшого досягнення рішень на довготермінову перспективу.

Представник політичної групи Європейської народної партії німецький парламентарій Андреас Нік аргументував необхідність продовження повноважень делегації РФ захистом прав росіян та мирного співіснування із цією державою.

Своєю чергою, також представник Німеччини соціал-демократ Франк Швабе зауважив, що підтвердження повноважень російської делегації не означає визнання, що окуповані Росією Крим і Південна Абхазія є російськими територіями.

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Як повідомляв Укрінформ, у перший день зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі українська делегація оскаржила повноваження російських парламентаріїв в Асамблеї. Голова постійної делегації Верховної Ради України Марія Мезенцева мотивувала неможливість ратифікації повноважень російської делегації тривалими репресіями, придушенням прав людини в РФ та на окупованих територіях, ігноруванням російською владою резолюцій ПАРЄ та рішень інших міжнародних організацій, в яких засуджується порушення міжнародного права, протиправна анексія Криму, військова агресія на Донбасі.

Делегація РФ є єдиною на зимовій сесії ПАРЄ, чиї повноваження піддалися оскарженню.

Російська делегація в ПАРЄ була частково позбавлена повноважень у квітні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та збройну агресію на Донбасі. Права РФ в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, попри факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини та основоположні свободи.

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Зимова сесія ПАРЄ проходила у Страсбурзі 25-28 січня.