У Білому домі від COVID-19 вакцинувалися кілька сотень співробітників

Кілька сотень співробітників Білого дому вже отримали вакцину від коронавірусу, ще багато хто планує зробити щеплення у найближчі два тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації президента.

За інформацією джерел, більшість щеплених чиновників працюють усередині комплексу Білого дому, або в Західному крилі, або в будівлі виконавчого управління Ейзенхауера по сусідству.

Відзначається, що адміністрація президента США Джо Байдена приділяє пріоритетну увагу вакцинації співробітників, які працюють на місці, і прагне в кінцевому підсумку вакцинувати весь персонал особисто, «щоб забезпечити вільний від коронавірусу робочий простір навколо президента і ключових лідерів, які несуть відповідальність за національну безпеку».

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Як повідомляється, багато співробітників Білого дому, які працюють віддалено і контактують з головним офісом зокрема по відеозв'язку, також вакцинувалися від COVID-19.

Джерела CNN відзначають, що в найближчі тижні, як очікується, вакцину отримають всі співробітники Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден прищепився від коронавірусу публічно 21 грудня в одному з госпіталів штату Делавер. 11 січня він отримав другу дозу вакцини.

Масова кампанія вакцинації від COVID-19 у США стартувала в середині грудня. На цей час вакцинувалося вже близько 20 мільйонів американців.