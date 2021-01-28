Німецьких політиків вакцинуватимуть у загальному порядку

Німецькі політики, зокрема, члени федерального уряду не мають переваг у питанні вакцинації, вони можуть зробити щеплення відповідно до визначеного графіка.

Про це заявила речниця уряду ФРН Ульріке Деммер на черговому брифінгу для журналістів у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За її словами, «щеплення членів уряду відбуватиметься за загальним планом, визначеним комісією з вакцинації».

Наразі, як повідомляв Укрінформ, кампанія вакцинації від коронавірусу проходить у ФРН серед людей у віковій категорії понад 80 років. Також вакцину можуть отримати окремі представники медичних установ і співробітники будинків для літніх. Це, близько 8,6 млн людей. Якщо кампанія проходитиме так, як триває зараз, вакцинувати цю найвразливішу групу вдасться у кращому випадку до кінця лютого. Потім черга дійде до людей старше 70 років, співробітників органів охорони порядку, а також безхатьків та біженців.

Найстарішим членом федерального уряду ФРН є міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер, якому 71 рік, наймолодшим – міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, йому 40 років. Канцлерці Ангелі Меркель - 66 років.

Наразі в Німеччині вакциновано трохи понад 2% населення, зроблено 1 921 689 щеплень, із цього числа 283 264 людей отримали 2 дози. У середньому протягом доби робиться 88,6 тисяч щеплень або 1 щеплення в секунду.

За даними Інституту Роберта Коха, за останні 24 години в Німеччині було підтверджено 13 202 нових випадків інфікування. Загалом рівно за рік після виявлення першого випадку 27 січня 2020 року – 2 161 279. Упродовж вівторка померли 982 осіб, загалом із початку пандемії - 53 972.