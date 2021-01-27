США закуплять ще 200 мільйонів доз COVID-вакцини - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що його уряд має намір до літа закупити ще 200 мільйонів доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna.

Про це Байден заявив під час виступу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це дозволить мільйонам американців вакцинуватися раніше, ніж передбачалося», - зазначив президент США.

При цьому він зауважив, що країні треба «пройти ще довгий шлях», аби кожен американець отримав щеплення.

Раніше уряд США уклав угоди на постачання 200 мільйонів доз вакцини від Pfizer/BioNTech та стільки ж від компанії Moderna, вони мають надійти до липня.

Відповідно до сьогоднішньої заяви Байдена, контрактні постачання зростуть ще на 100 мільйонів доз для кожного виробника. Тобто загалом США закуплять 600 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Враховуючи, що населення країни становить трохи більше 330 мільйонів, цього вистачить, аби прищепити від COVID-19 понад 90% американців.