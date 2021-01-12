Байден отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Обраний президент США Джо Байден отримав друге щеплення від коронавірусної хвороби, таким чином завершивши свою вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це інформує телеканал ABC у твітері.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/eUiP5jRuGU pic.twitter.com/zifS91ic4B — ABC News (@ABC) January 11, 2021

Як повідомлялося, Джо Байден та Каміла Гарріс заявили, що будуть раді публічно зробити щеплення від коронавірусу, щоб розвіяти потенційні побоювання з приводу безпеки вакцини. Три колишні президенти — Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон — заявили, що також готові до публічної вакцинації.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster