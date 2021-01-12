Байден отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Байден отримав другу дозу вакцини від COVID-19

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Укрінформ
Обраний президент США Джо Байден отримав друге щеплення від коронавірусної хвороби, таким чином завершивши свою вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це інформує телеканал ABC у твітері.

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Як повідомлялося, Джо Байден та Каміла Гарріс заявили, що будуть раді публічно зробити щеплення від коронавірусу, щоб розвіяти потенційні побоювання з приводу безпеки вакцини. Три колишні президенти — Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон — заявили, що також готові до публічної вакцинації.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

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