Генсек Ради Європи в березні планує відвідати Київ - депутат

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде до України з офіційним візитом в березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Слуги народу, передає Укрінформ.

«Під час виступу Генеральної секретарки їй поставили запитання, чому вона під час візиту до Росії не завітала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит до України, проте у зв’язку з технічними складнощами, а саме на той час Президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості», – розповіла член делегації, народна депутатка від «Слуги Народу» Леся Забуранна.

Читайте також: Українська делегація обговорила розширення Кримської платформи на рівні ПАРЄ

Відтак орієнтовний термін візиту Генсека до Києва – березень, додала вона.

Нагадаємо: раніше Україну відвідала голова ОБСЄ Анн Лінде. Це був її перший офіційний візит за кордон на цій посаді.