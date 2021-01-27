Угорщина купує вакцину в Росії й домовляється з Китаєм - Сіярто

Угорщина вирішила вести перемовини щодо закупівлі вакцини проти COVID-19 у Росії та Китаї, щоб прискорити процес щеплень та вакцинувати якомога більше людей.

Про це розповів міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час спільної з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чим швидше і чим більше людей ми зможемо щепити, тим швидше ми зможемо поставити на ноги нашу економіку. Але, на жаль, закупівлі проходять в централізований спосіб в ЄС, і ми отримуємо набагато менше доз. Тому ми вирішили, що будемо вести перемовини, щоб закуповувати вакцини як у Китаї, так і в Росії", - зазначив він.

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За словами Сійярто, щоденно в Угорщині помирає від коронавірсу 100-150 людей, а економіка країни зазнає збитків близько 10-15 млрд форинтів.

У цьому зв'язку Сіярто підкреслив, що національним інтересом Угорщини є прискорення процесу щеплень.

Він пояснив, що російська вакцина вже отримала дозвіл угорського національного регулятора, однак жодна вакцина з Китаю поки не затверджена в Угорщині. Міністр додав, що якщо такий дозвіл буде надано, Угорщина використовуватиме і вакцини з Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.