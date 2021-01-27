Угорщина передала Україні 50 апаратів ШВЛ
Про це поінформував міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З метою більш успішної боротьби з епідемією вчора ми подарували Україні 50 апаратів штучного дихання. 46 штук такого обладнання отримали лікарні не на Закарпатті", - зазначив він.
Також Сіярто пообіцяв, що Угорщина продовжуватиме надавати гуманітарну підтримку Україні.
Він нагадав, зокрема, що до цього часу 2300 українських дітей зі сходу вже відпочивали в Угорщині.
"Якщо ситуація з епідемією дозволить, то влітку ми продовжимо цю програму", - зауважив Сіярто.
Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.