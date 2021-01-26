Німеччина вносить €50 мільйонів до Фонду миробудування ООН

Німеччина зробить внесок до Фонду миробудування Організації Об’єднаних Націй в обсязі 50 млн євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Маас на конференції високого рівня щодо поповнення Фонду, яка проходить 26 січня в онлайн режимі, передає кореспондент Укрінформу.

«Німеччина надасть Фонду миробудування щонайменше 50 мільйонів євро протягом наступних 2 років. Це наше перше багаторічне зобов’язання, крок до більш передбачуваного фінансування», - сказав міністр.

Маас заявив: давно відомо, що набагато ефективніше підтримувати мир до того, як спалахне криза, ніж відновлювати його опісля. Але попри це, зауважив дипломат, бюджет ООН на миротворчі операції (Peacekeeping) у 7 разів більший, ніж бюджет на миробудування (Peacebuilding).

Німеччина, за словами її представника, хоче заохотити інші держави-члени та міжнародне співтовариство приєднатися до фінансування Фонду попри труднощі через пандемію.

«Якщо ми зараз через її (пандемії) негативний вплив нічого не зробимо для миру і стабільності, ми заплатимо набагато вищу ціну в майбутньому», - переконував глава МЗС ФРН.

Група донорів Фонду має бути розширена, закликав дипломат. За його словами, до справи активніше мають долучатися міжнародні фінансові установи та приватний сектор.

Найближчими місяцями Німеччина планує організувати захід на високому рівні з питань інноваційного фінансування миру разом із Організацією Об'єднаних Націй.

Фонд миробудування Генерального секретаря ООН є головним фінансовим інструментом Організації для надання першої допомоги державам з метою підтримання миру, а також в ситуаціях, коли існує велика ймовірність виникнення конфлікту або такий конфлікт вже розгорівся. Фонд може здійснювати інвестиції спільно з установами ООН, урядами, регіональними організаціями, багатосторонніми банками, національними багатосторонніми цільовими фондами або організаціями громадянського суспільства. З 2006 по 2017 рік Фонд виділив 772 млн доларів США для 41 країни-одержувача. З моменту створення внески в Фонд зробили загалом 58 держав-членів.