ЄС ухвалив гуманітарний бюджет, €28 мільйонів - для України, Балкан і Кавказу

Єврокомісія ухвалила гуманітарний бюджет на 2021 рік, якій був збільшений на 60 відсотків у порівнянні з 2020 роком та становив 1,4 мільярда євро. З цієї суми 28 мільйонів євро будуть спрямовані Україні, Західним Балканам та Кавказу.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Оскільки глобальні гуманітарні потреби надалі погіршувалися внаслідок пандемії коронавірусу та ефекту кліматичних змін, Єврокомісія ухвалила свій початковий річний гуманітарний бюджет у сумі 1,4 мільярда євро на 2021 рік, що на 60 відсотків більше у порівнянні з бюджетом минулого року у 900 мільйонів євро», - йдеться у повідомленні.

Із цієї суми 505 мільйонів євро призначені для країн Африки, 385 мільйонів євро – для країн Близького Сходу і для Туреччини, зокрема, для врегулювання криз у Сирії та Ємені, ще 180 мільйонів євро Євросоюз виділяє для найбільш вразливого населення Азії і латинської Америки.

Євросоюз передбачає також фонди в розмірі 28 мільйонів євро для фінансування проєктів із вирішення кризових ситуацій в Україні, в країнах Західних Балкан та на Кавказі.

302 млн євро, що залишаються від первинної суми у 1,4 млрд євро, будуть використані для оплати послуг ЄС у сфері гуманітарних авіаперевезень, а також на подолання нових непередбачуваних гуманітарних криз або загострення існуючих кризових явищ. Зокрема, йдеться про ліквідацію наслідків ударів стихії внаслідок кліматичних змін - про посухи, повені, лісові пожежі, землетруси та циклони.

«Гуманітарні потреби продовжують зростати у глобальному вимірі, і нам потрібен бюджет, який відповідатиме цьому явищу. Збільшений бюджет дозволить ЄС продовжувати відігравати провідну глобальну роль у відповіді на нові та на існуючі кризи. Гуманітарна допомога дозволяє рятувати життя… Ми не маємо забувати, що лише глобальна відповідь може вирішити глобальні кризи, такі як боротьбі проти пандемії коронавірусу, яка вражає всіх», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич (Janez Lenarčič).

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Як вже повідомлялося, з 1992 року Євросоюз надав гуманітарну допомогу більш ніж 110 країнам світу, щороку гуманітарні програми ЄС охоплюють мільйони людей. У цих зусиллях Євросоюз активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема, з гуманітарними агенціями ООН, з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, з неурядовими організаціями тощо, які доставляють європейську допомогу найбільш вразливим верствам населення у кожній з країн, які потребують гуманітарної підтримки.