У Раді Європи сказали, коли комісар з прав людини зможе відвідати Крим

У Раді Європи підготують "дорожню карту" із захисту прав людини у Криму, але наразі це ускладнюється через неможливість комісару РЄ з прав людини відвідати окупований півострів.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на зимовій сесії Парламентської асамблеї РЄ у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я маю інтенсивну взаємодію з комісаром з прав людини, і вона повідомила, що готова здійснити такий візит. На жаль, ми маємо пандемію COVID-19, що не робить це питання легким. Візит вже декілька разів переносився. Але щойно напруга щодо ситуації з COVID-19 знизиться, я дуже сподіваюся, що комісар з прав людини прибуде до Криму, підготує доповідь, і ми побачимо, як Рада Європи зможе просувати права людини у Криму», - заявила Пейчинович-Бурич.

Вона наголосила, що на території Криму має неухильно застосовуватися Європейська конвенція з прав людини.

Водночас член української делегації Олексій Гончаренко зауважив, що комісар Ради Європи не може відвідати Крим не лише через обмеження, спричинені пандемією.

«Це не коронавірус, це російська влада не дозволяє легально прибути до Криму через територію України. І коронавірус не зупинив вас відвідати Москву у жовтні», - звернувся народний депутат до генсека Ради Європи.

У відповідь Пейчинович-Бурич сказала, що Україна є однією із найважливіших країн для Ради Європи, і візит до Криму буде можливим, коли дозволять обставини.

Як повідомлялося, візит комісара Ради Європи Дуні Міятович до Криму готується впродовж близько двох років.

16 грудня 2020 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в АР Крим та м. Севастополі, Україна». У ній на рівні ООН вперше зафіксовано, що у Криму діє «окупаційна влада Російської Федерації».

Зимова сесія ПАРЄ триватиме у Страсбурзі до 28 січня.