МЗС - генсеку РЄ перед її візитом до Москви: Тактика «умиротворення» Росії не працює

У Міністерстві закордонних справ України застрегли генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич напередодні її візиту до Москви 19 жовтня, що тактика її попередника щодо «умиротворення» Росії не дала результатів.

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу.

Вона нагадала, що стан з правами людини в РФ погіршується в геометричній прогресії щонайменше починаючи з 2008 року, коли розпочалася агресія країни-члена РЄ проти Грузії, а після спроби незаконної анексії Криму та агресії проти України на Донбасі ця тенденція набула особливо загрозливих масштабів.

«Спроби Ради Європи «образумить» Москву, тактика «умиротворення» та «залучення», яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів», - констатувала речниця МЗС.

У цьому контексті вона зауважила, що Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні засоби, які призводять до порушень прав людини і злочинів проти людяності не лише на території РФ, а й на територіях країн-членів Ради Європи.

«За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б щонайменше створили передумови для повернення РФ на шлях виконання своїх зобов’язань», - зазначила Зеленко.

Вона додала, що йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів.

«Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи - Комітету міністрів - за підсумками її візиту до Москви», - резюмувала речниця МЗС.