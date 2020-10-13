Світ має вимагати від Росії залишити окуповані українські території — Дуда
Про це він заявив під час спільного з Президентом України Володимиром Зеленським інтерв'ю телеканалам "Україна 24" та TVP, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Треба чітко сказати: війна, яку Росія розпочала, в Україні закінчиться тоді, коли Україна отримає повний контроль над своїми законними кордонами, отримає повністю Крим і контроль над Донецькою та Луганською областями. І це основна умова. І цього твердо мусить вимагати вся міжнародна спільнота — я це підкреслюю на кожному форумі. Звичайно, є санкції щодо Росії, але від цих санкцій не треба відступати і треба на кожному кроці повторювати: не можна допустити того, щоб в цій частині Європи виник заморожений конфлікт, бо такі ситуації можуть тягнутися роками і можуть бути постійно осередком війни», - наголосив Дуда.
У цьому зв'язку він згадав про Нагірний Карабах як приклад десятиліттями замороженого конфлікту.
«Ми не можемо допустити, щоб така ситуація відбулася в Україні. Міжнародна спільнота повинна твердо вимагати від Росії, щоб вона залишила ці українські території», заявив президент Польщі.
За словами Дуди, на кожному міжнародному форумі він підкреслює, що у 2014 році, коли Росія напала на Україну, коли розпочалася окупація Криму і де-факто окупація Луганської, Донецької областей, «дійшло до глибокого порушення міжнародного законодавства, і це продовжується».
Водночас Президент України Володимир Зеленський подякував польському колезі за підтримку.
«На всіх політичних майданчиках, на всіх геополітичних важливих зустрічах Польська Республіка, попри те, що не є членом Нормандської четвірки, де обговорюються питання закінчення війни на Донбасі, завжди нас підтримує. Я вдячний вам особисто і всьому польському народові за таку незмінну позицію – невизнання анексії Криму», - сказав Зеленський.
Він зауважив, що «запроваджена санкційна політика, потужна політика від країн Європейського Союзу, від Сполучених Штатів і від Польщі особисто — це важливий тиск на Російську Федерацію».
Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.