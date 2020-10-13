Світ має вимагати від Росії залишити окуповані українські території — Дуда

Президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що міжнародна спільнота має не відступати від санкцій проти Росії та вимагати від неї залишити окуповані українські території.

Про це він заявив під час спільного з Президентом України Володимиром Зеленським інтерв'ю телеканалам "Україна 24" та TVP, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба чітко сказати: війна, яку Росія розпочала, в Україні закінчиться тоді, коли Україна отримає повний контроль над своїми законними кордонами, отримає повністю Крим і контроль над Донецькою та Луганською областями. І це основна умова. І цього твердо мусить вимагати вся міжнародна спільнота — я це підкреслюю на кожному форумі. Звичайно, є санкції щодо Росії, але від цих санкцій не треба відступати і треба на кожному кроці повторювати: не можна допустити того, щоб в цій частині Європи виник заморожений конфлікт, бо такі ситуації можуть тягнутися роками і можуть бути постійно осередком війни», - наголосив Дуда.

У цьому зв'язку він згадав про Нагірний Карабах як приклад десятиліттями замороженого конфлікту.

«Ми не можемо допустити, щоб така ситуація відбулася в Україні. Міжнародна спільнота повинна твердо вимагати від Росії, щоб вона залишила ці українські території», заявив президент Польщі.

За словами Дуди, на кожному міжнародному форумі він підкреслює, що у 2014 році, коли Росія напала на Україну, коли розпочалася окупація Криму і де-факто окупація Луганської, Донецької областей, «дійшло до глибокого порушення міжнародного законодавства, і це продовжується».

Водночас Президент України Володимир Зеленський подякував польському колезі за підтримку.

«На всіх політичних майданчиках, на всіх геополітичних важливих зустрічах Польська Республіка, попри те, що не є членом Нормандської четвірки, де обговорюються питання закінчення війни на Донбасі, завжди нас підтримує. Я вдячний вам особисто і всьому польському народові за таку незмінну позицію – невизнання анексії Криму», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що «запроваджена санкційна політика, потужна політика від країн Європейського Союзу, від Сполучених Штатів і від Польщі особисто — це важливий тиск на Російську Федерацію».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.